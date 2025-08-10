পাটের বাজার দর ভালো থাকলেও খরচ বেড়েছে জাগ দেওয়ার

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে পাটের বাম্পার ফলন ও বাজারে পাটের মূল্য বেশি হওয়ায় খুশি কৃষকরা। সরকার পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় বাজারে পাটের চাহিদা বেড়ে যায়। যার ফলে বাজারে পাটের দাম ভালো থাকায় লাভের আশা করছেন কৃষকরা।
চলতি বছরে ভৈরবে ৩২০ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতা ও পরামর্শে উপজেলার কালিকাপ্রসাদ, আগানগর, শিমুলকান্দি, শিবপুর, সাদেকপুর ও শ্রীনগর ইউনিয়নে পাট চাষ অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর অনেক বেশি আবাদ হয়েছে। উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নেই চলছে পাটকাটা, জাগ দেওয়া, আশঁ ছড়ানো ও শুকানোর কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন কৃষকরা।
কৃষক রহিছ মিয়া, শাহজাহান মিয়া, জসিম মিয়া, শাহিন মিয়া বলেন, 'পাটের ফলন ভালো আর বাজার দর ভালো থাকলেও খরচ বেড়েছে জাগ দেওয়া নিয়ে।' বেশির ভাগ জমির কাছাকাছি পানি না থাকায় দূরদূরান্তে নদী বা খাল-বিলে জাগ দিতে গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা। ফলে আশানুরূপ লাভবান হতে পারছেন না কৃষকরা। পাটের বর্তমান প্রতি মণ পাট বিক্রি হচ্ছে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা।
কৃষকদের দাবি, সরকার যদি পাটের দাম বৃদ্ধি এবং বিনামূল্যের উন্নত জাতের সার ও বীজ কৃষকদের মাঝে বিতরণ করেন, তাহলে আগামী বছর পাট আবাদে কৃষকদের আরো আগ্রহ বাড়বে। এতে ফিরে পাবে সোনালী আশঁয়ের সোনালী অতীত।
অন্যান্য বছরের তুলনায় মাঠপর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সার্বক্ষণিক পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। আগামীতে পাট চাষে বিপ্লব ঘটবে বললেন ভৈরব উপজেলা কৃষি অফিসার, আকলিমা বেগম।
এইচএ