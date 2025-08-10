এইমাত্র
  • ডাকসু নির্বাচন: ষষ্ঠ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৪ জন
  • মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনা; ভুক্তভোগী পরিবারের স্মারকলিপি গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ
  • দেশ যেন চরমপন্থি ও মৌলবাদের অভয়ারণ্য হয়ে না ওঠে: তারেক রহমান
  • জুলাই সনদের বিষয়ে শিগগিরই মতামত জানাবে বিএনপি
  • আগস্টের ১৬ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১২৬ কোটি মার্কিন ডলার
  • খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে প্রাণ গেল শিশুর
  • চরফ্যাশনে বিএনপির দুই নেতাকে কুপিয়ে জখম
  • ১৭ দিনে রেমিট্যান্স এলো সাড়ে ১৯ হাজার কোটি টাকা
  • বরিশালে হচ্ছে না বিপিএল
  • সোমবার জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    ২৯ বলে ১০ ছক্কা হাঁকিয়ে রেকর্ড গড়লেন কক্স

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৯ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৯ পিএম

    ২৯ বলে ১০ ছক্কা হাঁকিয়ে রেকর্ড গড়লেন কক্স

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৯ পিএম

    ইংল্যান্ডে দ্য হান্ড্রেডে বিধ্বংসী এক ইনিংস খেলেছেন ইংলিশ ব্যাটার জর্ডান কক্স। ওভাল ইনভিনসিবলসের হয়ে মাত্র ২৯ বলে ৮৬ রানে অপরাজিত থাকেন এই তরুণ ব্যাটার। তার ইনিংসে ছিল ১০টি ছক্কা ও ৩টি চার।

    যদিও ইনিংসের শুরুতে ধীরস্থীর ছিলেন কক্স। প্রথম দুই বলে কোনো রানই করতে পারেননি তিনি। তাছাড়া শুরুর আট বলে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন মাত্র ৮ রান। এরপর আমূল বদলে যান কক্স। পরের ২১ বলে ১০টি ছক্কা আর ২টি চার হাঁকান কক্স। মাত্র ২৯ বলেই করলেন ৮৬ রান। দ্য হান্ড্রেডের ইতিহাসে এটি অন্যতম বিধ্বংসী ইনিংস।

    কক্সের এই ইনিংসের কল্যাণে নির্ধারিত ১০০ বল শেষে ওভাল ইনভিনসিবলস তোলে ৪ উইকেটে ২২৬ রান। যা হান্ড্রেডের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ। এর আগে ২০২২ সালে ২০৮ রান তুলেছিল ম্যানচেস্টার অরিজিনালস।

    ১০ ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যক্তিগত রেকর্ডও গড়েছেন কক্স। দ্য হান্ড্রেডের এক ইনিংসে এটি যৌথভাবে সর্বোচ্চ ছক্কা। ২০২১ সালে হেডিংলিতে সুপারচার্জারসের বিপক্ষে লিয়াম লিভিংস্টোনের ৯২ রানের ইনিংসেও ছিল ১০ ছক্কা। বার্মিংহাম ফনিক্সের হয়ে খেলা লিভিংস্টোন অবশ্য বল খেলেছেন ৪০টি।

    আরডি

    ট্যাগ :

    ক্রিকেট দ্য হান্ড্রেড জর্ডান কক্স রেকর্ড

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…