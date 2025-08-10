এইমাত্র
    ছিনতাই আতঙ্ক বিমানবন্দর এলাকায়, ৪ মাসে গ্রেপ্তার ১৩৯

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৫৮ পিএম
    রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় চলন্ত ট্রেনে স্বর্ণের দুল ছিনতাইয়ের ঘটনায় মনির হোসেন (১৯) নামে একটি সংঘবদ্ধ ছিনতাই চক্রের সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১ টায় বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় ঢাকা-নোয়াখালীগামী আন্তঃনগর উপকূল এক্সপ্রেসে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত মনির হোসেন ট্রেনের এক যাত্রীর কানের দুল থাবা মেরে পালানোর সময় বিমানবন্দর পুলিশ বক্সের একটি টহল দল তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

    গ্রেপ্তার মনির কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জ এলাকার ফজলু মিয়ার ছেলে। বর্তমানে সে রাজধানীর কমলাপুর এলাকায় বসবাস করে। পুলিশ জানিয়েছে, সে একটি সংঘবদ্ধ ছিনতাই চক্রের সক্রিয় সদস্য।

    পুলিশ জানায়, গত ৪ মাসে বিমানবন্দর এলাকা থেকে বিভিন্ন ছিনতাই ও পকেটমার চক্রের ১৩৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র ও যাত্রীদের কাছ থেকে চুরি হওয়া বিভিন্ন মালামাল। জব্দ পণ্য ভুক্তভোগীদের ফেরতও দেওয়া হয়েছে।

    তবে অভিযোগ রয়েছে, গ্রেপ্তার হলেও জামিনে বেরিয়ে অনেকেই আবার একই অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

    ছিনতাইকারীদের মূল টার্গেট বিদেশগামী যাত্রীরা। বিমানবন্দর থেকে উত্তরা পর্যন্ত এলাকায় অজ্ঞান পার্টি, ছিনতাইকারী ও পকেটমারদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে। সাধারণ মানুষ ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী, বিশেষ করে বিদেশ যেতে আসা কিংবা বিদেশ থেকে ফেরা যাত্রীরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন।

    সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিমানবন্দর থানার অবস্থান র‌্যাব সদর দপ্তরের নিচে হওয়ায় সেখানে প্রবেশে বিভিন্ন তল্লাশি ও জটিলতায় পড়তে হয় ভুক্তভোগীদের। ফলে অনেকে ভয়ে থানায় অভিযোগ করতে চান না। এতে অনেক ঘটনা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে।

    বিমানবন্দর পুলিশ বক্সের ইনচার্জ এসআই এসএম আবদুল গফুর বলেন, 'ছিনতাই ও পকেটমার চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান নিয়মিতভাবে চলছে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বিমানবন্দর ও রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় ২৪ ঘণ্টা দেশি-বিদেশি যাত্রীর চলাচল থাকে। তাই এখানে অপরাধীদের আনাগোনাও বেশি। আমরা টহলও জোরদার রেখেছি।'

    এদিকে বিমানবন্দর এলাকায় অপরাধ দমনে তৎপরতার স্বীকৃতি হিসেবে শনিবার উত্তরা বিভাগের বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মকর্তাকে অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। উত্তরা বিভাগের উপ পুলিশ কমিশনার (অতিরিক্ত ডিআইজি) মো. মহিদুল ইসলাম বলেন, 'ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়, আবার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তাকে শাস্তির আওতায় আনা হয়।'

