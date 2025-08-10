এইমাত্র
    রাজনীতি

    ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের সাক্ষাৎ

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৫:১১ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ রামাদানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধি দল।

    রোববার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর বারিধারার রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এ বৈঠক হয়।

    বৈঠকে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন নাহিদ ইসলাম। এছাড়াও বাংলাদেশে অধিক সংখ্যক ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

    এ সময় নাহিদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব নাহিদা সারোয়ার চৌধুরী নিভা ও যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।

    এমআর-২

