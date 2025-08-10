এইমাত্র
    জাতীয়

    ডেঙ্গুতে আরও এক মৃত্যু, হাসপাতালে ৪৬৬

    প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৪৮ পিএম
    ডেঙ্গুতে আরও এক মৃত্যু, হাসপাতালে ৪৬৬

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৪৮ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    সারাদেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একদিনে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এতে চলতি বছর এখন পর্যন্ত মশাবাহিত রোগটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০৫ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে নতুন করে ৪৬৬ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

    রোববার (১৭ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু বিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

    প্রতিবেদনে বলা হয়, গত একদিনে ডেঙ্গুতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) একজন মারা গেছেন। অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল বিভাগে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী (৮৩ জন) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

    এছাড়াও গত একদিনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৭৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ৬৬ জন, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে ৬০ জন করে মোট ১২০ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৫৭ জন, খুলনা বিভাগে ৪৭ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৮ জন, সিলেট বিভাগে ৬ জন এবং রংপুর বিভাগে ৫ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

    স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন মতে, চলতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে রোববার পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট ১০৫ জন মারা গেছেন। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু (৪৮ জন) হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে। পাশাপাশি এই সময়ে ডেঙ্গুতে বরিশাল বিভাগে ১৮ জন ছাড়াও চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১১ জন, খুলনা বিভাগে ৫ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪ জন এবং ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগে একজন করে মোট দুইজন ডেঙ্গুতে মারা গেছেন।

