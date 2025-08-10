নিয়োগ দিচ্ছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: আইসিটি ডিভিশন, পিও-এফএভিপি
পদের নাম: ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান (আইসিটি/সিএসই/আইটি/ইসিই)
অভিজ্ঞতা: ০৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Al-Arafah Islami Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।