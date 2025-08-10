এইমাত্র
    নিয়োগ দিচ্ছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৫:২৫ পিএম
    নিয়োগ দিচ্ছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

    ছবি: সংগৃহীত

    আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

    বিভাগের নাম: আইসিটি ডিভিশন, পিও-এফএভিপি

    পদের নাম: ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার

    পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান (আইসিটি/সিএসই/আইটি/ইসিই)

    অভিজ্ঞতা: ০৭ বছর

    বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: ৩৫ বছর

    কর্মস্থল: ঢাকা

    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Al-Arafah Islami Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

    আবেদনের শেষ সময়: ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    নিয়োগ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

