ঢাবিতে ‘ঠিকাদারির টাকা’ নিতে গিয়ে আটক ছাত্রলীগ নেতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ‘ঠিকাদারির টাকা’ নিতে গিয়ে আটক হয়েছেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাবেক সহ-সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে শিক্ষার্থীরা তাকে দেখে আটক করে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের হাতে হস্তান্তর করে। পরবর্তী প্রক্টরিয়াল টিমের মাধ্যমে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়।
জানা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকাদারির কাজ করতেন রাকিবুল ইসলাম রাকিব। আজ দুপুরে রেজিস্ট্রার ভবনে সেই টিকা ‘ঠিকাদারির টাকা’ নিতে এসেছিলেন তিনি। পরে তাকে চিনতে পরে আটক করেন ছাত্ররা।
প্রসঙ্গত, রাকিব কবি জসীম উদ্দীন হলের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। ছাত্রলীগের জয়-লেখক কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
এনআই