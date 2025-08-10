এইমাত্র
  • ডাকসু নির্বাচন: ষষ্ঠ দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৪ জন
  • মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনা; ভুক্তভোগী পরিবারের স্মারকলিপি গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ
  • দেশ যেন চরমপন্থি ও মৌলবাদের অভয়ারণ্য হয়ে না ওঠে: তারেক রহমান
  • জুলাই সনদের বিষয়ে শিগগিরই মতামত জানাবে বিএনপি
  • আগস্টের ১৬ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১২৬ কোটি মার্কিন ডলার
  • খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে প্রাণ গেল শিশুর
  • চরফ্যাশনে বিএনপির দুই নেতাকে কুপিয়ে জখম
  • ১৭ দিনে রেমিট্যান্স এলো সাড়ে ১৯ হাজার কোটি টাকা
  • বরিশালে হচ্ছে না বিপিএল
  • সোমবার জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা
    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নদীতে ডুবে কিশোরের মৃত্যু

    আব্দুল মান্নান, নওগাঁ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:২১ পিএম
    আব্দুল মান্নান, নওগাঁ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:২১ পিএম

    নদীতে ডুবে কিশোরের মৃত্যু

    আব্দুল মান্নান, নওগাঁ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:২১ পিএম

    নওগাঁর মান্দায় নদীতে ডুবে সিদ্দিকুর রহমান (১৪) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার চকশৈল্যা বাজারসংলগ্ন ফকিরনি নদী থেকে তার মরদেহটি উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিদল।

    মৃত সিদ্দিকুর উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের আতাউর রহমানের ছেলে।

    স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলম জানান, সিদ্দিকুর মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। দুপুর ১২টার দিকে তাকে চকশৈল্যা বাজার এলাকার ব্রিজের ওপর ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। এরপর কোন এক সময় হঠাৎ তিনি নদীতে লাফ দেন। পরে পানিতে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে রাজশাহী থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবুরিদল অভিযান চালিয়ে বিকেল ৪টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে।

    মান্দা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ শফিউর রহমান বলেন, ‘রাজশাহী ফায়ার সার্ভিস ডুবুরি দলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া মরদেহটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

    এনআই

    ট্যাগ :

    নদী ডুবে কিশোরের মৃত্যু

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…