প্রিন্টিং ভুল চিঠিতেই পালিত হচ্ছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ

জয়পুরহাটে প্রিন্টিং ভুল চিঠিতেই পালিত হচ্ছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫। গত ২২ থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত পালনের কথা থাকলেও ‘মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি’র কারণে সরকার তা পরিবর্তন করে। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয়, ১৮ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ পালিত হবে।
এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, পোনা অবমুক্তি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এবারের প্রতিপাদ্য— “অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি”। এ আয়োজন করবে জেলা প্রশাসন ও জেলা মৎস্য অধিদপ্তর।
উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক আফরোজা আক্তার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি থাকবেন পুলিশ সুপার মুহম্মদ আবদুল ওয়াহাব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাসুদ রানা।
এ বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাসুদ রানা বলেন, চিঠির তারিখ সংশোধন করে প্রিন্টে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রিন্টিং-এ তারিখ ভুল হয়ে গেছে, যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভুল।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিপুল কুমার বলেন, চিঠিটি আমি এখনও দেখিনি। দেখে মৎস্য কর্মকর্তাকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, যেহেতু সারাদেশেই জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ একই তারিখে পালিত হচ্ছে, তাই চিঠিতে প্রিন্টিং মিসটেক হলেও সমস্যা নেই।
