    গৃহহীনদের তাড়িয়ে দেয়াকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল ওয়াশিংটন ডিসি

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২১ পিএম
    গৃহহীনদের বিতরণ ও ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনকে কেন্দ্র করে আবারও বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি।

    শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর প্রধান সড়কে নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ। নিউইয়র্ক টাইমস এর এক প্রতিবেদনে উঠে আসে এমন চিত্র।

    প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, শহরের কেন্দ্র থেকে মিছিল নিয়ে হোয়াইট হাউসের দিকে যান বিক্ষোভকারীরা। ব্যানার ফেস্টুন হাতে স্লোগান দেন তারা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফ্যাসিবাদী আখ্যা দেন আন্দোলনকারীরা।

    এ সময়, তাদের হাতে দেখা যায় ‘ট্রাম্প মাস্ট গো নাউ’ ও ‘হ্যান্ডস অফ ডিসি’ লেখা ব্যানার দেখা যায়। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ওয়াশিংটন ডিসি দখলের অভিযোগও করেন তারা। ন্যাশনাল মলের সামনে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে আন্দোলনকারীরা। সেখানে দাঁড়িয়েই প্রতিবাদ স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষুব্ধরা।

    গৃহহীন উত্তাল ওয়াশিংটন ডিসি

