    • আজ রবিবার, ২ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৭ আগস্ট, ২০২৫
    চাটমোহরে যুবলীগ সভাপতি নারী নির্যাতন মামলায় গ্রেপ্তার

    আব্দুল লতিফ রঞ্জু, পাবনা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৭ পিএম
    নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী যুবলীগের ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মো. হাফেজ মল্লিককে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় গ্রেপ্তার করেছে চাটমোহর থানা পুলিশ।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যার পরে উপজেলার রেলবাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    গ্রেপ্তারকৃত হাফেজ মল্লিক উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও একই ইউনিয়নের মহরমখালী গ্রামের রজব মল্লিকের ছেলে।

    ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মনজুরুল আলম জানান, আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলায় ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামী সে। তবে তার রাজনৈতিক পরিচয় আমার জানা নেই।

