    তারাগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদককারবারির জেল

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৪ এএম
    রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) আনুমানিক রাত ১০টার সময় উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের পশ্চিম পলাশবাড়ী আখেরপাড় এলাকায় গাঁজা সেবন এবং রেখে বিক্রি করার কারণে মো: তৈয়ব আলী বাবু (২২) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার পিতার নাম খোকন আলী।

    স্থানীয়ভাবে জানা যায়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা রেখে সেবন এবং বিক্রি করে এলাকার যুব সমাজকে নষ্ট করছে এবং এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করছে।

    ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় এবং আসামি নিজে দোষ স্বীকারোক্তি দেওয়ায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর আওতায় মো: তৈয়ব আলী বাবুকে ০৮ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

    মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো: রুবেল রানা।

    আসামিকে রংপুর কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। এই ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা হবে বলে জানান ইউএনও রুবেল রানা।

