    নাইজেরিয়ায় নোকৗ ডুবে নিখোঁজ ৪০

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৩২ এএম
    নাইজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য সোকোতে নৌকা ডুবির ঘটনায় প্রায় ৪০ জনের বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে উদ্ধারকারীরা। দেশটির জরুরি সংস্থা রোববার (১৭ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছে। খবর রয়টার্স

    এক বিবৃতিতে ন্যাশনাল ইমারজেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (এনইএমএ) জানিয়েছে, ওই নৌকাটিতে প্রায় ৫০ জনের বেশি যাত্রী বোঝাই ছিল। তাদেরকে নিয়ে রোববার সকালে এটি ডুবে যায়। এদের মধ্যে ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকী ৪০ জনই নিখোঁজ রয়েছে।

    নাইজেরিয়ায় নৌকা ডুবি একটি সাধারণ ঘটনা। বিশেষ করে দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে। তবে বর্ষা মৌসুমে সবচেয়ে বেশি নৌকা ডুবি হয়।

    এর আগে ২০২৪ সালের আগস্টে নৌকা ডুবির ঘটনায় সোকোতো রাজ্যে অন্তত ১৬ জন কৃষক নিহত হয়। এছাড়া গত দুই দিন আগে মধ্য নাইজেরিয়াতে পৃথক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়।

