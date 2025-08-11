এইমাত্র
  • মিরপুরে ভবন থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার
  • চন্দ্রনাথ মন্দির এলাকায় মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়নি: উপজেলা প্রশাসন
  • নাইজেরিয়ায় নোকৗ ডুবে নিখোঁজ ৪০
  • গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা, নিহত বেড়ে প্রায় ৬২ হাজার
  • চট্টগ্রামে পিকআপ-কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে নিহত ৪
  • বিশ্বের শীর্ষ ৫০ নারী নেত্রীর তালিকায় জবির শিফা
  • ব্যাটিং ব্যর্থতায় হারল বাংলাদেশ
  • পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় দুর্গতদের জন্য হৃদয় ভেঙেছে মালালার
  • গৃহহীনদের তাড়িয়ে দেয়াকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল ওয়াশিংটন ডিসি
  • ৭৮ বছর পর বদলাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    টিভিতে আজকের খেলা (১৮ আগস্ট)

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৮ এএম
    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি হবে লিডস ও এভারটন। সিনসিনাটি ওপেনে রয়েছে নারীদের সেমিফাইনাল। এছাড়া লা লিগা, টপ এন্ড সিরিজের পাশাপাশি মাঠে গড়াবে দ্য হানড্রেডের পুরুষ ও নারী এককের ম্যাচ। চলুন এক নজরে দেখা নেয়া যাক টিভিতে আজকের খেলার সময়সূচি:

    ক্রিকেট:

    টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

    মেলবোর্ন স্টারস-নেপাল

    সকাল সাড়ে ৭টা, টি-স্পোর্টস

    ক্যাপিটাল-নর্দার্ন

    সকাল সাড়ে ১০টা, টি-স্পোর্টস

    শাহিনস-রেনেগেডস

    বেলা আড়াইটা, টি-স্পোর্টস

    দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

    সাউদার্ন-ওভাল

    রাত সাড়ে ১১টা, সনি স্পোর্টস-১

    দ্য হানড্রেড (নারী)

    সাউদার্ন-ওভাল

    রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস-১

    ফুটবল:

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    লিডস-এভারটন

    রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট-১

    লা লিগা

    এলচে-বেতিস

    রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

    টেনিস:

    সিনসিনাটি ওপেন

    রাত ১টা, সনি স্পোর্টস-২

