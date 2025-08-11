এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    সাগরে তিন দিন ধরে ভাসতে থাকা ৮ জেলে উদ্ধার

    আলী আজীম, মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৯ এএম
    সাগরে তিন দিন ধরে ভাসতে থাকা ৮ জেলে উদ্ধার

    তিন দিন ধরে সাগরে ভাসতে থাকা ফিশিং বোট এফ.বি মায়ের দোয়া আট জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে কোস্টগার্ড মিডিয়া (ঢাকা) কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানিয়েছেন।

    সিয়াম-উল-হক বলেন, গত বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এফ.বি মায়ের দোয়া নামের ফিশিং বোটটি মাছ ধরার উদ্দেশ্যে আটজন জেলেসহ সমুদ্রে যাত্রা করে। এরপর শ্যাফট বিকল হওয়ায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সমুদ্রে ভাসতে থাকে। তিন দিন ধরে সাগরে ভাসতে থাকা ফিশিং বোটটি গতকাল রবিবার (১৭ আগস্ট) সকালে মোবাইল নেটওয়ার্কে এলে ওই বোটের একজন জেলে কোস্টগার্ডের জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ কল করে বিষয়টি অবগত করেন।

    প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক সমুদ্রে টহলরত কোস্টগার্ড জাহাজ স্বাধীন বাংলা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। স্বল্প সময়ের মধ্যে মোংলা ফেয়ারওয়ে সংলগ্ন নম্বর-৫ বয়ার সমুদ্র এলাকা থেকে আটজন জেলেসহ ফিশিং বোটটিকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় খাবার প্রদান করে বোটটিকে নিরাপদে হাড়বারিয়া সংলগ্ন নদীর তীরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

    সিয়াম-উল-হক আরও বলেন, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড উপকূলীয় এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

    এআই

    সাগর জেলে উদ্ধার

