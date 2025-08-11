এইমাত্র
  • প্রিমিয়ার লিগে শুরুতেই হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ল চেলসি
  • ম্যান ইউকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের শুভ সূচনা
  • উপকূল রক্ষায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু: প্রধান উপদেষ্টা
  • আ.লীগ আমলের প্রশাসন দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: রিজভী
  • নোয়াখালীতে দুই জামায়াত কর্মী গুলিবিদ্ধ
  • কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে এক হাজতির মৃত্যু
  • ডিবির হারুনসহ পুলিশের ১৮ কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত
  • নড়াইলে সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু
  • ১৮ বছর আগে বরখাস্ত ৮৫ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে পুনর্বহালের নির্দেশ
  • চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে উখিয়া-টেকনাফ সড়ক অচল
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    অস্ত্রধারী দেখামাত্র গুলির নির্দেশ, বার্তা ফাঁসে অস্বস্তিতে সিএমপি

    গাজী গোফরান, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (চট্টগ্রাম) প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:০২ পিএম
    গাজী গোফরান, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (চট্টগ্রাম) প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:০২ পিএম

    অস্ত্রধারী দেখামাত্র গুলির নির্দেশ, বার্তা ফাঁসে অস্বস্তিতে সিএমপি

    গাজী গোফরান, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (চট্টগ্রাম) প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:০২ পিএম

    চট্টগ্রাম নগরে আওয়ামী লীগ কর্মীদের হামলায় পুলিশের এক কর্মকর্তা গুরুতর আহত হওয়ার পর কঠোর নির্দেশনা দেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজ। অস্ত্রধারীদের দেখামাত্র গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়ে তিনি ওয়্যারলেসে পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে বার্তা দেন। তবে কমিশনারের এই গোপন বার্তা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় বিব্রত অবস্থায় পড়েছেন সিএমপির শীর্ষ কর্মকর্তারা।

    গত সোমবার (১১ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টার দিকে সল্টগোলা ক্রসিং ইশান মিস্ত্রি হাট সংলগ্ন সড়কে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের কর্মীরা মিছিল বের করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এ সময় বন্দর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবু সাঈদ রানা গুরুতর আহত হন। এর পরদিন (১২ আগস্ট) রাতে সিএমপি কমিশনার ওয়্যারলেস বার্তায় বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে যে প্রাধিকার ছিল, তার আলোকে থানার মোবাইল পার্টি, পেট্রোল পার্টি, ডিবি টিমসহ সব ফোর্সকে অস্ত্র ও লাইভ অ্যামুনিশন বহন করতে হবে।

    তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন– ‘রবার বুলেট দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে না। কেউ যদি ধারালো অস্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করে, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে হবে। আত্মরক্ষার অধিকার দণ্ডবিধি ৯৬ থেকে ১০৬ অনুচ্ছেদে সুরক্ষিত।’

    সিএমপি কমিশনারের এই বার্তা একজন কর্মকর্তা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। প্রায় তিন মিনিটের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ভবনের ভেতর থেকে ওয়াকিটকি হাতে কমিশনারের বার্তা রেকর্ড করা হয়েছে।

    এ বিষয়ে সিএমপি সূত্র জানায়, ভিডিও ফাঁসকারীর পরিচয় উদঘাটনে একাধিক টিম কাজ করছে। টাইলস মোড়ানো ফ্লোরসহ ভিডিওর ভেতরের বিভিন্ন উপাদান মিলিয়ে তদন্ত এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সোর্সের মাধ্যমেও খোঁজ চলছে।

    নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিএমপির এক উপ-কমিশনার (ডিসি) সময়ের কন্ঠস্বর-কে বলেন, ‘এই নির্দেশনায় পুলিশ সদস্যরা উজ্জীবিত হলেও গোপন বার্তা এভাবে ফাঁস হওয়া আমাদের জন্য বিব্রতকর। এতে কাজ করাটা জটিল হয়ে যাচ্ছে।’

    তিনি আরও জানান, এর আগেও একবার ওয়্যারলেস বার্তা ফাঁস হয়েছিল। তবে এবার বার্তাটি পুলিশের সদস্যদের আত্মবিশ্বাস বাড়ালেও জনসম্মুখে আসায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

    ঘটনার পর সিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ওয়্যারলেসে সংবেদনশীল বার্তা দিতে ইতস্তত বোধ করছেন। তারা মনে করছেন, পুলিশের ভেতর থেকেই কমিশনারের নির্দেশনা ফাঁস হয়েছে, যা একটি শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা।

    আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কমিশনারের এই কড়া নির্দেশ এবং এর ফাঁস হওয়া– উভয়ই বর্তমানে চট্টগ্রামের পুলিশ প্রশাসনের ভেতরে নতুন অস্বস্তি ও চাপ সৃষ্টি করেছে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    অস্ত্রধারী গুলি নির্দেশ বার্তা ফাঁস

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…