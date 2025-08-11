এইমাত্র
    আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে এক হাজতির মৃত্যু

    খন্দকার নাঈম উদ্দিন, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪০ পিএম
    কুষ্টিয়ায় কারাগারে শফিকুল ইসলাম (৫৫) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকেলে হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাকে দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

    কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ৯ আগস্ট মাদক মামলায় গ্রেপ্তারের পর থেকে শফিকুল হাজতি হিসেবে কুষ্টিয়া কারাগারে ছিলেন। তিনি খোকসা উপজেলার বামনপাড়া এলাকার ওহেদ শেখের ছেলে।

    কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক অফিসার (আরএমও) ডা.হোসেন ইমাম বলেন, শফিকুল ইসলাম কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মারা গেছেন। কারাগারে উন্নত চিকিৎসা না থাকায় হাসপাতালে আনার পরও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

    জেল সুপার মোহাম্মদ আবদুর রহিম জানান, শফিকুল মাদকাসক্ত ছিলেন এবং এক হাজার ইয়াবাসহ পুলিশ তাঁকে আটক করেছিল। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

