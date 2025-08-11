শার্শায় গৃহবধূকে ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনায় পুরুষাঙ্গ কর্তন, ৯ দিন পর আটক

যশোরের শার্শার পাড়ের কায়বা গ্রামে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় তার প্রতিবেশী মুবায়দুল রহমান (৩৫)। নিজের সতিত্ব রক্ষার্থে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ করে ওই গৃহবধূ আসামি মুবায়দুলের পুরুষাঙ্গ কৌশলে কেটে ফেলে। এ অবস্থায় আসামি ৯ দিন পলাতক ছিল।
অবশেষে আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে তার বাড়ি থেকে আটক করে। আটককৃত মুবায়দুল শার্শার পাড়ের কায়বা (বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন) গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।
ঘটনার বর্ণনায় ভুক্তভোগী ওই নারী জানান, মুবায়দুল রহমান তাকে দীর্ঘদিন ধরে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। তিনি রাজি না হওয়ায় গত ৯ আগস্ট গভীর রাতে বাড়ির উঠানে এসে ঘরের চালে ঢিল মারে। শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেলে বাইরে আসার পর ওৎ পেতে থাকা আসামি মুবায়দুল তাকে জাপটে ধরে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেয় এবং মুখ চেপে ধরে বাড়ির পাশে নিয়ে গিয়ে মাটিতে ফেলে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় নিজের সতিত্ব ও জীবন রক্ষার তাগিদে ব্লেড দিয়ে মুবায়দুলের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলি। তার চিৎকার দিলে আমার স্বামী, দুই সন্তান ও আশপাশের লোকজন আসলে মুবায়দুল পালিয়ে যায়।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই নারী শার্শা থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন। আসামি মুবায়দুল ঘটনার পর থেকে ৯ দিন আত্মগোপনে ছিল। অবশেষে শার্শা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোমবার গভীর রাতে তাকে আটক করে।
শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম রবিউল ইসলাম বলেন, 'ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনার মামলায় মুবায়দুল রহমান নামে একজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামিকে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হবে।'
এআই