১০ ঘন্টার ব্যবধানে সীতাকুণ্ডে আরো এক লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দশ ঘন্টা ব্যবধানে আরো এক মহিলার (৪০) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল দশটার দিকে উপজেলা সৈয়দপুর ইউনিয়নের পূর্ব সৈয়দপুর গ্রামের আমিন সওদাগরের পুকুর থেকে এ লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে গতকাল রবিবার (১৭ আগস্ট) রাত সাড়ে আটটার দিকে কুমিরা নৌ পুলিশ এক যুবকের (৪০) লাশ উদ্ধার করে ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদম রসুল এলাকার সমুদ্র উপকূল থেকে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলা সৈয়দপুর ইউনিয়নের পূর্ব সৈয়দপুর গ্রামের আমিন সওদাগরের পুকুরে সকাল সাতটার দিকে একটি লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। পরে বিষয়টি স্থানীয়রা জানায় সীতাকুণ্ড থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশটি উদ্ধার করেন সকাল দশটায়। লাশটি উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।
এছাড়াও অজ্ঞাত মহিলার বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, দুদিন আগেও অজ্ঞাত মহিলার পরনে থাকা পোশাকে এক মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলাকে এলাকায় ঘুরতে দেখেছি। কিন্তু উদ্ধার হওয়া লাশের চেহারা পচন ধরাতে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না।
লাশ উদ্ধারে গিয়ে সীতাকুণ্ড মডেল থানার এসআই নূর হোসেন বলেন, 'খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসে লাশটি উদ্ধার করি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অজ্ঞাত মহিলাটি দুই থেকে তিন দিন আগে অজ্ঞাত কারণে মারা গেছে। লাশের পাশে একটি থলে পাওয়া যায়। সেখানে একটি ৫০ টাকার নোট ও ৫ টাকার একটি পয়সা এবং কয়েকটি কাপড় পাওয়া যায়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।'
পিএম