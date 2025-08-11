জেলেনস্কি চাইলেই রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন: ট্রাম্প

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট যদি চান, তাহলে রাশিয়ার সঙ্গে যু্দ্ধ শেষ করতে পারেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
সোমবার (১৭ আগস্ট) ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের আগে তিনি এ কথা জানান। খবর এনডিটিভির।
এছাড়া ট্রাম্প ২০১৪ সালে ওবামা প্রশাসনের অধীনে ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করার কথাও উল্লেখ করেছেন, এবং উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) -এ ইউক্রেনের যোগ দেওয়ার বিষয়টিও উড়িয়ে দিয়েছেন।
জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে ট্রাম্প নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেন, ‘ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি চাইলে, তাৎক্ষণিকভাবে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, অথবা তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেন।’
তিনি বলেন, ‘ওবামাকে ক্রিমিয়া ফেরত দেওয়া হবে না (১২ বছর আগে, কোনো গুলি ছাড়াই!), এবং ইউক্রেনেররও ন্যাটোতে যোগ দেওয়া হবে ন। কিছু জিনিস কখনও বদলায় না!!!’
অন্য একটি পোস্টে, ট্রাম্প বলেছেন, এটি ‘হোয়াইট হাউসে একটি বড় দিন’ হতে যাচ্ছেন কারণ ইউরোপীয় এবং ন্যাটো নেতারা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জেলেনস্কির বৈঠকে যোগ দেবেন।’
তিনি লিখেন, ‘আগামীকাল হোয়াইট হাউসে একটা বড় দিন। একসঙ্গে এত ইউরোপীয় নেতা কখনও আসেনি। তাদের আতিথ্য দিতে পেরে আমি সম্মানিত।’
