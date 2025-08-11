এইমাত্র
    এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে যাচ্ছে বাংলাদেশ হকি দল

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪১ পিএম
    বাংলাদেশ হকি দল ।। ছবি: সংগৃহীত

    ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে শেষ মুহূর্তে এশিয়া কাপ হকি থেকে নাম সরিয়ে নিয়েছে পাকিস্তান। তাদের অনুপস্থিতিতে নতুন করে সুযোগ হয়েছে বাংলাদেশ হকি দলের। পাকিস্তানের জায়গায় টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

    আগামী ২৭ আগস্ট ভারতের মাঠে শুরু হতে যাচ্ছে এশিয়া কাপ হকির নতুন আসর। পাকিস্তানের নাম প্রত্যাহারের পর এশিয়ান হকি ফেডারেশন বাংলাদেশকে এই টুর্নামেন্টে আমন্ত্রণ জানায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন (বাহফে)।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, ‘এএইচএফ (এশিয়া হকি ফেডারেশন) আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ হকি দলকে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপ-২০২৫ এ আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বাংলাদেশ হকি দল ইনশাআল্লাহ এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশ হকি দল হকি ইন্ডিয়া থেকেও আমন্ত্রণপত্র পেয়েছে।’

    পাকিস্তানের প্রত্যাহারের কারণে এই টুর্নামেন্টে খেলার আশা ছিল বাংলাদেশের। আর সেই কারণে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে প্রস্তুতি শুরু করে রেখেছে বাংলাদেশ হকি দল এবং বর্তমানে জাতীয় দলের ক্যাম্প চলমান।

    এশিয়া কাপ হকির ১২তম আসর আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের রাজগিরে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় ৮টি দল অংশগ্রহণ করবে: বাংলাদেশ, ভারত, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ওমান এবং চাইনিজ তাইপে। দক্ষিণ কোরিয়া এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দেশ, তারা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

    এছাড়া, এশিয়া কাপ ২০২৬ হকি বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব হিসেবেও অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৬ সালে বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডে হবে ছেলেদের হকি বিশ্বকাপ। এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি ১৬ দলের বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে।

