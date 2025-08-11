এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    গাজাবাসীদের ইচ্ছা করে অনাহারে রাখছে ইসরায়েল: অ্যামনেস্টি

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৫৫ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৫৫ পিএম

    গাজাবাসীদের ইচ্ছা করে অনাহারে রাখছে ইসরায়েল: অ্যামনেস্টি

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৫৫ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে গাজার ফিলিস্তিনিদের অনাহারে রাখছে বলে অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানায়, গাজায় চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত কর্মীরা জানিয়েছেন, অবরোধ ও হামলার কারণে অপুষ্টিতে ভুগছে বিপুলসংখ্যক শিশু।

    এএফপি জানিয়েছে, ইসরায়েল দুই বছর ধরে গাজায় ত্রাণ সহায়তা প্রবেশে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যদিও তারা বারবার অনাহারে রাখার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এএফপির অনুরোধে ইসরায়েলি সামরিক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।

    অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ইসরায়েল অধিকৃত গাজা উপত্যকায় পরিকল্পিতভাবে অনাহারে রাখার কৌশল ব্যবহার করছে, যা ফিলিস্তিনিদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ ও সামাজিক কাঠামোকে ধ্বংস করছে।

    এদিকে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরায়েল থেকে ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৪৮ জন মুক্তি পেয়েছেন। এখনো প্রায় ৫০ জন গাজায় আটক আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, তবে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাদের অন্তত অর্ধেক আর জীবিত নেই।

