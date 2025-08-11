এইমাত্র
    কাশিমপুরে বৈষম্যবিরোধী হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ২

    মোত্তাসিম সিকদার রাজীব, কাশিমপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৪:১১ পিএম
    গাজীপুরের কাশিমপুরে বৈষম্যবিরোধী হত্যা মামলা ও সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে কাশিমপুর থানা পুলিশ।

    রবিবার (১৭ আগস্ট) রাতে মহানগরীর কাশিমপুরের ১নং ওয়ার্ডের মাধবপুর মোল্লা চত্বরের আঞ্চলিক সড়কের পাশে থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাজীপুর ১নং ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন ফরিদ ও ১নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য তৌহিদুল ইসলাম তুহিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

    গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন গাজীপুর মহানগরের কাশিমপুর থানার মাধবপুর এলাকার জহির উদ্দিনের ছেলে। এছাড়াও ডিএমপির ভাটারা থানায় ফরহাদ হোসেন ফরিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী হত্যা মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

    এ বিষয়ে কাশিমপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মনিরুজ্জামান আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গতরাতে অভিযান চালিয়ে তাদের দুজনকে আটক করা হয়েছে। আজ বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

