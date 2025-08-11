কিশোরগঞ্জে বিএডিসি শ্রমিকদের বিক্ষোভ, কর্মবিরতি

মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক নিয়োজিত করার নীতিমালা ২০২৫ বাতিল এবং কৃষি প্রাণ শ্রমিক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ২০১৭ বাস্তবায়ন ও অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিত করে ৩০ দিনের হাজিরা প্রধানের দাবিতে সারা দেশের ন্যায় কিশোরগঞ্জেও কর্মবিরতি ও মানববন্ধন পালন করছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) শ্রমিকরা।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে জেলার শিক্ষকপল্লী এলাকার অ্যাগ্রিকালচারাল সাপ্লাই কর্পোরেশন অফিসের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
শ্রমিকেরা জানান, চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল ২০২৫ গৃহীত ‘দত্তনগর দৈনিক ভিত্তিতে সাময়িক শ্রমিক নিয়োজিতকরণ নীতিমালা ২০২৫’ বাতিল করে ২০১৭ সালের ‘কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা’ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। একই সঙ্গে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন চার মাসের ছুটি নিশ্চিত করা, বিনা কারণে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, বছরে দুটি উৎসবভাতা ও বৈশাখী ভাতা প্রদান, অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ, মৌসুমি শ্রমিক পদ্ধতির অবসান এবং মাসে ৩০ দিনের হাজিরা নিশ্চিত করার দাবি তোলেন তাঁরা।
এসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করেও তাঁরা ন্যায্য সুবিধা পাচ্ছেন না। আমাদের দাবি অবিলম্বে না মানা হলে আরও কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে।
এআই