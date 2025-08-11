কিংবদন্তি প্রয়াত ২ অভিনেতার জন্মদিন আজ

আজ ১৮ আগস্ট, ঢাকাই চলচ্চিত্রের ২ কিংবদন্তি প্রয়াত অভিনেতা প্রবীর মিত্র ও ফারুকের জন্মদিন। আশ্চর্যের বিষয় হলো তারা একই দিনে জন্মেছিলেন এবং একই সিনেমার মধ্য দিয়েই বড় পর্দায় অভিষেকও হয় তাদের।
১৯৭১ সালে মুক্তি পাওয়া এইচ আকবর পরিচালিত ‘জলছবি’ ছবির মাধ্যমে রূপালি জগতে পা রাখেন প্রবীর মিত্র ও ফারুক। প্রেমকাহিনীভিত্তিক সেই ছবির গল্প লিখেছিলেন এটিএম শামসুজ্জামান। সেখানে ফারুকের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন কবরী। এরপর দুই অভিনেতাই গড়ে তোলেন সমৃদ্ধ ক্যারিয়ার।
প্রবীর মিত্র দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, ‘বড় ভালো লোক ছিল’, ‘রঙিন নবাব সিরাজউদ্দৌলা’, ‘আকাশ ছোঁয়া ভালোবাসা’সহ চার শতাধিক চলচ্চিত্রে। ২০১৯ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে আজীবন সম্মাননা পান তিনি।
অন্যদিকে ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই নায়ক হিসেবে তুমুল জনপ্রিয়তা পান ফারুক। হয়ে ওঠেন ঢালিউডের জনপ্রিয় তারকাদের অন্যতম একজন। তার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ‘লাঠিয়াল’, ‘সুজন সখী’, ‘নয়নমনি’, ‘সারেং বৌ’, ‘গোলাপী এখন ট্রেনে’সহ অসংখ্য ছবি।
মুক্তিযোদ্ধা, প্রযোজক ও রাজনীতিবিদ হিসেবেও তিনি ছিলেন সমান পরিচিত। ২০১৬ সালে পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে আজীবন সম্মাননা।
প্রবীর মিত্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪১ সালের ১৮ আগস্ট, চাঁদপুরের নতুনবাজার গুয়াখোলায়। বেড়ে ওঠেন পুরান ঢাকায়। সেখানেই নাটকের মাধ্যমে শুরু হয় তার অভিনয়যাত্রা।
ফারুক জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৮ সালের ১৮ আগস্ট, গাজীপুরের কালীগঞ্জে। পূর্ণ নাম আকবর হোসেন পাঠান দুলু। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হন।
২০২৩ সালের ১৫ মে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ফারুক। আর ২০২৪ সালের ২২ ডিসেম্বর ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীর মিত্র।
এইচএ