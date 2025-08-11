ঈশ্বরগঞ্জে ঝড়ে ঘরবাড়ি লণ্ডভণ্ড, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ঝড়ে তাণ্ডবে বেশ কয়েকটি গ্রামের ঘরবাড়ি লণ্ডভণ্ড গাছপালা ও পান বরজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
রবিবার (১৭ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার জাটিয়া ইউনিয়নের নিজতুলন্দর, ঘাগড়াপাড়া, মাঝিয়াকান্দি ও সোহাগী ইউনিয়নের চট্টি, মনোহরপুর গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ে প্রায় শতাধিক ঘরবাড়ি লণ্ডভণ্ড অসংখ্য গাছপালা ও পান বরজ বিধ্বস্ত হয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।
সরেজমিন ঝড় কবলিত এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, গাছের চাপা পড়ে জাটিয়া ইউনিয়নের নিজতুলন্দর গ্রামের সুরুজ আলীর ২টি, নুরুল ইসলামের ১টি, আব্দুর রহিমের ২টি, আবু সিদ্দিকের ১টি ও ইদ্রিস আলীর ২টি এবং সোহাগী ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামের রিপনের ২টি, শাহ্ নেওয়াজের ১টি, সিরাজুল ইসলামের ১টি বসতঘর ধুমরে মুচড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।
এছাড়াও ঘাগড়াপাড়া গ্রামের পান চাষী আবু বকর সিদ্দিক, বিল্লাল হোসেন, সানাউল্লাহ্ ও আতাউর রহমানের প্রায় ১ একর পান বরজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাটিয়া ইউপি সদস্য নয়ন মিয়া। তিনি আরো জানান, ঝড়ের তাণ্ডবে বিভিন্ন গ্রামে শতাধিক বসতঘরের চালা উড়ে গেছে এবং বহু গাছপালা উপড়ে পড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাম গুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। গাছ পালা বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। ঝড়ে নিজতুলন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি গাছ উপড়ে পড়ে ওয়াশ ব্লকের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে পরাপারা মোড় এলাকায় ঝড়ের তাণ্ডবে বনজ বৃক্ষের বাগানসহ রাস্তার পাশের বড় বড় গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান।
এব্যাপারে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাউল করিম জানান, ঝড়ে ক্ষয় ক্ষতির খবর পেয়েছি। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার গুলোর তালিকা প্রস্তুত করে অফিসে জমা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বলা হয়েছে। তালিকা পেলে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।
