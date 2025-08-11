এইমাত্র
  • লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ার কারণ জানাল র‍্যাব
  • অর্ধেক বগি রেখেই চলে গেল ট্রেন
  • ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৩৮০
  • থাকছে না আর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, নতুন পদ্ধতিতে হবে নিয়োগ
  • কবে-কোথায় বিয়ে করবেন রোনালদো-জর্জিনা?
  • দুই মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ
  • সিলেটের ডিসি হলেন ‘আলোচিত’ ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম
  • সব উপজেলা হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম সরবরাহের নির্দেশ
  • মৌলভীবাজারে ১১০০ টাকার জন্য ব্যবসায়ীকে হত্যা, গ্রেপ্তার ১
  • ডাকসুতে উমামার নেতৃত্বে আসছে স্বতন্ত্র প্যানেল
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    নির্বাচনী কর্মপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত, এ সপ্তাহেই রোডম্যাপ প্রকাশ: ইসি

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৪২ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৪২ পিএম

    নির্বাচনী কর্মপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত, এ সপ্তাহেই রোডম্যাপ প্রকাশ: ইসি

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৪২ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    নির্বাচনী কর্মপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ সপ্তাহেই চূড়ান্ত রোডম্যাপ প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে এসব কথা জানান তিনি।

    নির্বাচন কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত হবে চলতি সপ্তাহেই এ কথা জানিয়ে ইসি সচিব বলেন, ‘সীমানা নির্ধারণের ৮২টি আসনের বিপরীতে ২৪ আগস্ট থেকে শুনানি শুরু হয়ে চলবে চার দিন ধরে।’

    তিনি বলেন, ‘ভোটকেন্দ্র বাড়ছে না, তবে তিন হাজার জন ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র থাকবে। একটি বুথে ৫০০-এর জায়গায় ৬০০ করে ভোটার থাকবে।’

    ২২টি রাজনৈতিক দলের তদন্তের জন্য মাঠ পর্যায়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে উল্লেখ করে আখতার আহমেদ আরও বলেন, ‘আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এই মুহূর্তে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।’

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    নির্বাচনী কর্মপরিকল্পনা খসড়া ইসি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…