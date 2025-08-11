এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    জাতীয়

    দুই মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৩২ পিএম
    দুই মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ

    মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) পৃথক প্রজ্ঞাপনে এসব পদে রদবদল করেছে।

    জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান রেহেনা পারভীনকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যানের পদটি সচিব পদমর্যাদার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে সংযুক্ত অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

    আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোকাব্বির হোসেনকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।

