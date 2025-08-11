এইমাত্র
  • লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ার কারণ জানাল র‍্যাব
  • অর্ধেক বগি রেখেই চলে গেল ট্রেন
  • ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৩৮০
  • থাকছে না আর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, নতুন পদ্ধতিতে হবে নিয়োগ
  • কবে-কোথায় বিয়ে করবেন রোনালদো-জর্জিনা?
  • দুই মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ
  • সিলেটের ডিসি হলেন ‘আলোচিত’ ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম
  • সব উপজেলা হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম সরবরাহের নির্দেশ
  • মৌলভীবাজারে ১১০০ টাকার জন্য ব্যবসায়ীকে হত্যা, গ্রেপ্তার ১
  • ডাকসুতে উমামার নেতৃত্বে আসছে স্বতন্ত্র প্যানেল
    • আজ সোমবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৮ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ধাওয়া খেয়ে সেনা ক্যাম্পে আশ্রয় নিল ভুয়া পুলিশ, অতঃপর..

    সৈয়দ মেহেদী হাসান, রাজবাড়ী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৪৫ পিএম
    সৈয়দ মেহেদী হাসান, রাজবাড়ী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৪৫ পিএম

    ধাওয়া খেয়ে সেনা ক্যাম্পে আশ্রয় নিল ভুয়া পুলিশ, অতঃপর..

    সৈয়দ মেহেদী হাসান, রাজবাড়ী প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৪৫ পিএম

    রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার সোনাপুর মোড় এলাকায় থেকে এক ভূয়া পুলিশকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ১২ টায় তাকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আটককৃত ভূয়া পুলিশকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কালুখালী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

    ঘটনায় আটককৃত তুষার শেখ (২৩) কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার শেখপাড়ার বিহাড়িয়া গ্রামের মৃত জয়নাল শেখের ছেলে।

    জানা গেছে, সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে কালুখালীর সোনাপুর মোড়ে তুষার পুলিশ পরিচয়ে ঘোরাফেরা করে। তার ঘোরাফেরা সন্দেহজনক হওয়ায় স্থানীয় জনতা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তুষার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় লোকজন তাকে ধাওয়া করে।

    লোকজনের ধাওয়া খেয়ে তুষার কালুখালী সেনাক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। এ সময় কালুখালী সেনাক্যাম্পের একটি টিম তাকে আটক করে। পরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কালুখালী থানায় হস্তান্তর করে।

    এ ব্যাপারে কালুখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান বলেন, ‘আটককৃত ভূয়া পুলিশকে সেনাবাহিনী আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

    আরডি

    ট্যাগ :

    রাজবাড়ী ভূয়া পুলিশ আটক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…