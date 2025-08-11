প্রেমিকার স্বামীকে হত্যা করতে মিউজিক সিস্টেমে বোমা ভরে ডেলিভারি

ভারতে প্রেমিকার স্বামীকে হত্যা করতে উপহার হিসেবে পাঠানো মিউজিক সিস্টেমে বোমা সেট করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
রবিবার (১৭ আগস্ট) পুলিশ জানায়, ছত্তিশগড়ের ২০ বছরের বিনয় ভার্মা নামের এক যুবক একটি মিউজিক সিস্টেমের স্পিকারের ভেতর দুই কেজি ওজনের আইইডি ঢুকিয়ে প্রেমিকার স্বামীর কাছে উপহার হিসেবে পাঠান।
পুলিশ বলছে, খৈরাগড়-ছুইখাদন-গণ্ডাই জেলার বাসিন্দা বিনয় ভার্মা অনলাইনে বোমা বানানোর কৌশল শিখেছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সাবেক প্রেমিকার স্বামী আফসার খানকে উপহার হিসেবে পাঠানো হয় ওই স্পিকার। সম্প্রতি আফসার খান সেই ডেলিভারি হাতে পাওয়ার পর সন্দেহজনক মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন।
এনডিটিভি জানায়, খবর পেয়ে বোমা ডিসপোজাল স্কোয়াড ঘটনাস্থলে গিয়ে পার্সেলটি খুলে দেখে ভিতরে রয়েছে একটি মিউজিক সিস্টেম। সেই মিউজিক সিস্টেম খুলে দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ। পুলিশ জানিয়েছে, আইইডি প্লাগ ইন করার সঙ্গেই বিস্ফোরণ হবে এমনভাবে বানানো হয়েছিল।
খৈরাগড়-ছুইখাদন-গণ্ডাই জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) লক্ষ্য শর্মা পিটিআইকে জানান, বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত বিনয় ভার্মাসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
পুলিশ আরও জানায়, আফসার খানকে খুনের চেষ্টা বানচাল করার পাশাপাশি এলাকার অবৈধ বিস্ফোরক পাচার চক্রকে ধরা গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তদন্তে পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, আফসার খানের সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে বহুদিন আগে থেকেই পছন্দ করতেন বিনয়। প্রেমের পথের কাঁটাকে দূর করতেই এত বড় পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। এর পেছনে আরও বড় কোনো চক্র রয়েছে কিনা তদন্ত চলছে।
