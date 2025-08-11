নান্দাইলে গলায় ফাঁস দিয়ে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে গলায় ফাঁস দিয়ে লাবিব মিয়া (১৫) নামে নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে নান্দাইল থানা পুলিশ পালাহার গ্রামের একটি বাঁশঝাড় থেকে লাশ উদ্ধার করে।
নিহত লাবিব পালাহার গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে এবং মুশুলী উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
স্থানীয়রা জানায়,সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে স্কুলে পাঠানোর জন্য লাবিবকে খোঁজাখুঁজি করছিল তার মা।
এ সময় এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে খবর পায় লাবিব বাড়ির পাশে বাঁশঝাড়ের একটি বাঁশে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে নান্দাইল থানার উপরিদর্শক পিন্টু চন্দ্র দে বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঝুলে থাকা লাশ নামানো হয়। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়।আত্মহত্যার কারণ জানার চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।