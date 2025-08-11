অবকাঠামোগত উন্নয়নের দাবিতে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ববি শিক্ষার্থীদের

অবকাঠামোগত উন্নয়নের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে ঢাকা–কুয়াকাটা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা জানান, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, আবাসন, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির মারাত্মক সংকট বিরাজ করছে। অথচ দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদার তুলনায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম কার্যত স্থবির হয়ে আছে। ফলে তারা বাধ্য হয়ে তিন দফা দাবি উত্থাপন করেন— দ্রুততম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পন্ন করা, ক্যাম্পাসের আয়তন বৃদ্ধি করা এবং সকল শিক্ষার্থীর জন্য শতভাগ আবাসন নিশ্চিত করা।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, অতীতে একাধিকবার স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হলেও এ বিষয়ে কারও সুদৃষ্টি পাওয়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন, আবাসিক হল, পরিবহন ও গবেষণা সুবিধা অপ্রতুল হওয়ায় শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অবিলম্বে দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তারা বৃহত্তর ও কঠোর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ভূমিকা সরকার বলেন, ‘বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এক সংকটময় সময় পার করছে। প্রতিবছর নতুন ব্যাচ যুক্ত হচ্ছে কিন্তু সংকট একইভাবে থেকে যাচ্ছে। তাই আমরা সবাইকে নিয়ে কঠোর আন্দোলনে নামতে প্রস্তুত হচ্ছি।’
অন্য এক শিক্ষার্থী মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘দেশে যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলেও প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ন্যূনতম একাডেমিক ও আবাসন অবকাঠামো নিশ্চিত করা হয়নি। উল্টো মেগা প্রকল্পের নামে দুর্নীতি হয়েছে। একটি বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয় এত কম আয়তন ও অবকাঠামো নিয়ে টিকে থাকতে পারে না। আমাদের দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।’
উল্লেখ্য, এর আগে চলতি বছরের ২৯ জুলাই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অবকাঠামোগত উন্নয়নের দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ও মানববন্ধন পালন করেছিলেন। কিন্তু তাতে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র দুটি একাডেমিক ভবন, সীমিত ল্যাবরেটরি ও অপ্রতুল শ্রেণীকক্ষের কারণে শিক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।