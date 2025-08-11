ক্রিমিয়া সেতুতে ইউক্রেনের বোমা হামলা রুখে দেওয়ার দাবি রাশিয়ার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির আসন্ন বৈঠকের আমেজের মধ্যেই কৃষ্ণ সাগরের উপদ্বীপ ক্রিমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সংযোগ সেতুতে সন্ত্রাসী বোমা হামলার পদক্ষেপ নিয়েছিল ইউক্রেন, তবে সেই হামলা রুখে দিয়েছেন রুশ গোয়েন্দারা।
রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল সিকিউরিটি ব্যুরো (এফএসবি) সোমবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে এফএসবি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আজ সোমবার একজন ইউক্রেনীয় সন্ত্রাসী একটি বোমাসহ বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে ক্রিমিয়া সেতুর দিকে যাচ্ছিল, তার পরিকল্পনা ছিল সেতুর একটি স্থানে গাড়িটি রেখে সরে যাওয়ার।”
“গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে এফএসবি ওই চালককে অনুসরণ করতে থাকে এবং ক্রিমিয়া সেতুতে গাড়িটি রেখে পালানোর সময় তাকে গ্রেপ্তার করে। গাড়ি থেকে যে বোমাটি উদ্ধার হয়েছে, সেটি শক্তিশালী ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইডি) ধরনের বোমা।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি জানিয়েছে যে ইউক্রেনের গোয়েন্দা বাহিনীর নির্দেশেই এই কাজ করেছে সে। উদ্ধার আইডি পরীক্ষা করে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে বোমাটি তৃতীয় কোনো দেশে তৈরি করা হয়েছে।”
হামলার জন্য যে বৈদ্যুতিক শেভ্রলেট গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি রাশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র জর্জিয়া থেকে আনা হয়েছে বলেও জানিয়েছে হামলাকারী।
২০১৪ সালে ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয়া দখল করে রাশিয়া। তারপর রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এই উপদ্বীপটিকে যুক্ত করার জন্য ১৯ কিলোমিটার লম্বা একটি সেতুও নির্মাণ করে। সেতুটি ‘কের্চ ব্রিজ’ নামে পরিচিত।
কিন্তু রাশিয়াকে ঠেকাতে ব্যর্থ হলেও ক্রিমিয়াকে এখনও রুশ ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি ইউক্রেন। ২০২২ সাল থেকে ইউক্রেনে যে সামরিক অভিযান শুরু করেছে রুশ বাহিনী, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি।
এর আগেও ২০২৩ সালে কের্চ সেতুতে সন্ত্রাসী বোমা হামলা চালিয়েছিল ইউক্রেন।
এবি