এইমাত্র
  • কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড 'ম্যানেজ' করে অবৈধভাবে চলছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সেন্ট্রাল কলেজ!
  • ইসরায়েলের তেল শোধনাগারে ইরানের হামলায় প্রাণ যায় ৩ জনের
  • একদল শিক্ষার্থী ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে: ছাত্রদল
  • ডাকসুতে ২৮ পদে ৫৬৫ ফরম বিক্রি, হল সংসদে ১২২৬টি
  • আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেন হত্যার ২৫ বছর, বিচার হবে কবে?
  • মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে আলু পাচার, আটক ১১
  • লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ার কারণ জানাল র‍্যাব
  • অর্ধেক বগি রেখেই চলে গেল ট্রেন
  • ২৪ ঘন্টায় সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৩৮০
  • থাকছে না আর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, নতুন পদ্ধতিতে হবে নিয়োগ
    • আজ মঙ্গলবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সম্মত হামাস

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪১ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪১ পিএম

    যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সম্মত হামাস

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪১ পিএম

    অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ইসরায়েলি বন্দীদের মুক্তির জন্য একটি নতুন চুক্তিতে হামাস তাদের সম্মতি জানিয়েছে বলে জানা গেছে।

    ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীটির একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র বিবিসি নিউজকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

    মিশর ও কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের প্রস্তাবিত এই চুক্তিটি মূলত একটি দুই-পর্যায়ের পরিকল্পনা। এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের প্রস্তাবিত কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি।

    প্রস্তাবনা অনুযায়ী, হামাস ৬০ দিনের একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির সময়কালে দুই ধাপে প্রায় ২০ জন জীবিত ইসরায়েলি বন্দীকে মুক্তি দেবে। একই সময়ে একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা চলবে।

    এই খবরের পর তাৎক্ষণিকভাবে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

    এদিকে, রবিবার রাতে তেল আবিবে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। তারা ইসরায়েলি সরকারকে হামাসের সাথে একটি চুক্তি করে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার জন্য চাপ দেন। যদিও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে হামাসের পক্ষে অবস্থান কঠোর করার অভিযোগ এনেছেন।


    এনআই

    ট্যাগ :

    যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সম্মত  হামাস

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…