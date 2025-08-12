উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে কষ্টি পাথরের মূর্তি উদ্ধার

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে একটি কষ্টি পাথরের মূর্তি উদ্ধার করেছে নবাবগঞ্জ থানা পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মতিন।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের পাশে ময়লা ফেলার স্থানে একটি পরিত্যক্ত শপিং ব্যাগে মূর্তিটি পাওয়া যায়।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মেহেদী হাসান বলেন, 'দুপুরে আমি পরিচ্ছন্নকর্মীকে জরুরি বিভাগের পাশের ময়লা ফেলার স্থানটি পরিষ্কার করতে বলি। ঐ কর্মী দৌড়ে এসে আমাকে জানায় যে, একটি ব্যাগে সম্ভবত বোমা আছে। এরপর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাগটি খুলে দেখি, ভেতরে একটি কষ্টি পাথরের মূর্তি। এর ওজন প্রায় তিন কেজির বেশি হবে। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং আমরা মূর্তিটি পুলিশের হাতে তুলে দেই।'
ওসি আব্দুল মতিন জানান, মূর্তিটি জরুরি বিভাগের পাশে ময়লা ফেলার জায়গায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি শপিং ব্যাগে পাওয়া গেছে। এটি কিসের মূর্তি, তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না, তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি কষ্টি পাথরের। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।
