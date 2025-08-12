এইমাত্র
    আজ মঙ্গলবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    প্রেমের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কিশোরীকে নির্যাতন, সালিশে বিয়ে নির্ধারণ

    মো. দেলোয়ার হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৩ এএম
    গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার আড়াইগঞ্জ এলাকায় ছেলের প্রেমিকাকে প্রকাশ্যে মারধর ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠেছে বাবা আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

    এলাকাবাসী ও ভিডিও সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সূত্রাপুর ইউনিয়নের টেকিবাড়ী চানপুর এলাকার আব্দুল মান্নানের নবম শ্রেণির ছেলে এবং পার্শ্ববর্তী ঢালজোড়া এলাকার অষ্টম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রোববার সকালে বিদ্যালয়ের পাশে রাস্তায় কথা বলার সময় খবর পেয়ে ছেলের বাবা ঘটনাস্থলে গিয়ে মেয়েটিকে চুল ধরে টেনে নিয়ে মারধর ও গালিগালাজ করেন।

    ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে রাতেই আড়াইগঞ্জ বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় গণ্যমান্যদের উপস্থিতিতে একটি সালিশ বসে। সালিশে ছেলেকে ওই মেয়ের সঙ্গে ২০ লাখ টাকা কাবিনে বিয়ে দেওয়া এবং মেয়ের নামে ৫ শতাংশ জমি লিখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আসছে শুক্রবার তাদের বিয়ে দেওয়ার কথা রয়েছে।

    এ বিষয়ে ছেলের বাবা আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আমার ছেলের সঙ্গে ওই মেয়ে প্রেম করত। অনেকবার নিষেধ করলেও শোনেনি। রোববার ছেলের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি গিয়ে মেয়েকে শাসন করি। পরে সালিশে ছেলের বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।’

    স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান জানান, প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে সালিশে উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

    তবে ঢালজোড়া ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গজনবী বলেন, তিনি ঘটনাটি স্থানীয় মেম্বারের কাছে শুনেছেন। কিন্তু ছেলেমেয়ের বয়স অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় কিভাবে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

    কালিয়াকৈর থানার ওসি আব্দুল মান্নান জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্যাতনের ভিডিও দেখেছেন। তবে এখনো ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

