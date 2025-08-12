এইমাত্র
  • বদলে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার নাম
  • ডালের দামে উত্তাপ, কেজিতে বেড়েছে অন্তত ২০ টাকা
  • পুতিন-জেলেনস্কির বৈঠকের ব্যবস্থা করছি: ট্রাম্প
  • ইসরায়েলি হামলায় গাজা ভূখণ্ডে নিহতের সংখ্যা ছাড়াল ৬২ হাজার
  • আইসিইউতে চিত্রনায়িকা পরীমণির মেয়ে
  • মাহিন সরকার ডাকসু নির্বাচনে অনুমতি নেননি: এনসিপি
  • ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা ছিল চমৎকার, তবে ‘সেরা’ নয়: জেলেনস্কি
  • এটা আমার যুদ্ধ না, জেলেনস্কি এখনই এটা শেষ করতে পারেন: ট্রাম্প
  • ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মেনে নেবে রাশিয়া: ট্রাম্প
  • ৬ হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    পুতিন-জেলেনস্কির বৈঠকের ব্যবস্থা করছি: ট্রাম্প

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৮ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৮ এএম

    পুতিন-জেলেনস্কির বৈঠকের ব্যবস্থা করছি: ট্রাম্প

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৮ এএম

    রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ৪০ মিনিট ধরে ফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এসময় ট্রাম্প ইউরোপের অন্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন।

    এর পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প জানান, তিনি পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির মধ্যকার বৈঠক আয়োজনের জন্য স্থান নির্ধারণে কাজ করছেন।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) হোয়াইট হাউজে জেলনস্কিসহ ইউরোপের অন্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পরই তিনি এ পোস্ট করেন। খবর বিবিসির।

    পোস্টে ট্রাম্প বলেন, বৈঠক শেষে আমি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ফোন দেই এবং তার ও জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠক আয়োজন এবং এর জায়গা নির্ধারণে কাজ শুরু করে দেই।

    তিনি আরও লেখেন, ওই বৈঠকে এই দুই প্রেসিডেন্ট এবং আমি থাকব।

    ট্রাম্প আরও জানান, আজকের বৈঠকে ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে সমন্বয় করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এ প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে।

    এবি

    ট্যাগ :

    পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠক ট্রাম্প

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…