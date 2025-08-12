এইমাত্র
  • বদলে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার নাম
  • ডালের দামে উত্তাপ, কেজিতে বেড়েছে অন্তত ২০ টাকা
  • পুতিন-জেলেনস্কির বৈঠকের ব্যবস্থা করছি: ট্রাম্প
  • ইসরায়েলি হামলায় গাজা ভূখণ্ডে নিহতের সংখ্যা ছাড়াল ৬২ হাজার
  • আইসিইউতে চিত্রনায়িকা পরীমণির মেয়ে
  • মাহিন সরকার ডাকসু নির্বাচনে অনুমতি নেননি: এনসিপি
  • ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা ছিল চমৎকার, তবে ‘সেরা’ নয়: জেলেনস্কি
  • এটা আমার যুদ্ধ না, জেলেনস্কি এখনই এটা শেষ করতে পারেন: ট্রাম্প
  • ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মেনে নেবে রাশিয়া: ট্রাম্প
  • ৬ হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    টিভিতে আজকের খেলা (১৯ আগস্ট)

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৯ এএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৯ এএম

    টিভিতে আজকের খেলা (১৯ আগস্ট)

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৯ এএম

    আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজ। এদিন লা লিগায় মৌসুমের প্রথম ম্যাচ রিয়াল মাদ্রিদের, এতে প্রতিপক্ষ ওসাসুনা। জেনে নেয়া যাক আজকের খেলার সময়সূচি।

    ১ম ওয়ানডে:

    অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

    সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

    টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি:

    স্ট্রাইকার্স-স্করচার্স

    সকাল ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

    শিকাগো-পাকিস্তান শাহিনস

    সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

    হারিকেনস-নেপাল

    বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

    বাংলাদেশ ‘এ’-নর্দার্ন টেরিটরি

    বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

    লা লিগা:

    রিয়াল মাদ্রিদ-ওসাসুনা

    রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

    দ্য হানড্রেড (নারী)

    ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেস্টার

    রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

    দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

    ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেস্টার

    রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১।

    এবি

    ট্যাগ :

    আজকের খেলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…