এইমাত্র
  • বদলে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার নাম
  • ডালের দামে উত্তাপ, কেজিতে বেড়েছে অন্তত ২০ টাকা
  • পুতিন-জেলেনস্কির বৈঠকের ব্যবস্থা করছি: ট্রাম্প
  • ইসরায়েলি হামলায় গাজা ভূখণ্ডে নিহতের সংখ্যা ছাড়াল ৬২ হাজার
  • আইসিইউতে চিত্রনায়িকা পরীমণির মেয়ে
  • মাহিন সরকার ডাকসু নির্বাচনে অনুমতি নেননি: এনসিপি
  • ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা ছিল চমৎকার, তবে ‘সেরা’ নয়: জেলেনস্কি
  • এটা আমার যুদ্ধ না, জেলেনস্কি এখনই এটা শেষ করতে পারেন: ট্রাম্প
  • ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মেনে নেবে রাশিয়া: ট্রাম্প
  • ৬ হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    অর্থ-বাণিজ্য

    ডালের দামে উত্তাপ, কেজিতে বেড়েছে অন্তত ২০ টাকা

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:০২ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:০২ এএম

    ডালের দামে উত্তাপ, কেজিতে বেড়েছে অন্তত ২০ টাকা

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:০২ এএম

    লাগামহীন ডালের বাজার। মশুর, ছোলা, মুগসহ সব ধরণের দামেই উত্তাপ। এক মাসের ব্যবধানে কেজিতে দাম বেড়েছে অন্তত ২০ টাকা। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ছোটদানার মশুর ডালের দাম।

    ব্যবসায়ীরা বলছেন, হঠাৎ করে দামের এমন বৃদ্ধিতে বেকায়দায় পড়েছে ভোক্তা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে তদারকি নেই। পাইকারি পর্যায় থেকে বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে দাম।

    ক্রেতার নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য ডাল। দামের কারণে মাছ এবং মাংস যখন নাগালের বাইরে, তখন বিপুল সংখ্যক নিম্নবিত্তের ভরসায় থাকে এই পণ্য। কিন্তু সেই ডালের বাজার বেশ চড়া । পাইকারি পর্যায়ে কেজিতে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে অন্তত ২০ টাকা। খুচরা পর্যায়ে বৃদ্ধির হার আরও বেশি। ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ।

    সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ছোটদানার মশুর ডালের দাম। কেজিপ্রতি দাম বেড়েছে ২০ থেকে ৩০ টাকা। বিক্রি হচ্ছে ১৫০ টাকা থেকে ১৬০ টাকা কেজি দরে। বেড়েছে দেশি মশুর ডালের দামও।

    বলা হচ্ছে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক বৃদ্ধির কারণে বেড়েছে দাম। স্থানীয় উৎপাদন যেহেতু কম, তাই আমদানির ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানেও চুপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়।

    হঠাৎ কেন বৃদ্ধি পেল ডালের দাম? এ বিষয়ে সরকারের কোন সংস্থার নেই তদারকি। বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ খুঁজতে পদক্ষেপ নেই বললেই চলে।

    তিন পণ্যের মধ্যে স্বল্পমূল্যে ট্রাকে মশুর ডাল বিক্রি করছে টিসিবি। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল। ডালের মান নিয়েও ক্রেতারা প্রশ্ন তুলেছেন।

    এবি

    ট্যাগ :

    ডাল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…