    ধর্ম ও জীবন

    ১৯ আগস্ট: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৬ এএম
    ১৯ আগস্ট: নামাজের সময়সূচি

    ছবি: সংগৃহীত

    আজ মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি, ৪ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ২৪ সফর ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৪:১৭ মিনিট।

    জোহর- ১২:০৫ মিনিট।

    আসর- ৪:৩৭ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:৩৩ মিনিট।

    ইশা- ৭:৫০ মিনিট।

    আজ সূর্যাস্ত- ৬:২৮ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৫:৩৪ মিনিট।

    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।

    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

    নামাজ সময়সূচি

