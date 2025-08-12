এইমাত্র
    রাজনীতি

    মিডিয়াকে বিশ্বাস করা বোকামি: সারজিস

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৪ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    মিডিয়াকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করাকে বোকামি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।

    সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।

    সারজিস আলম লিখেছেন, ‘মিডিয়া কিছু বলছে মানেই সেটা সত্যি, এটা বিশ্বাস করা বোকামি।’

    তিনি আরও লিখেছেন, ‘মিডিয়া অনেক ক্ষেত্রে যতটা না সত্যকে পরিবেশন করে, তার চেয়ে বেশি ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ কিংবা বিশেষ এজেন্ডার স্বার্থ রক্ষা করে।’

    আগামীর বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে প্রকৃত অর্থে নিরপেক্ষ ও পেশাদার সাংবাদিকতার ভূমিকায় দেখতে চান বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন সারজিস আলম।

