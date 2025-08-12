মিরসরাইয়ে কাভার্ডভ্যান চাপায় নারীর মৃত্যু

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সড়ক পারাপারের সময় কাভার্ডভ্যানের নিচে চাপা পড়ে শাহীন বেগম (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের বড় দারোগারহাট বাজারের উত্তর পাশে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কমরআলী সড়কের মাথায় চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহীন বেগম চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ থানার পালিসাড়া এলাকার জাকির হোসেনের স্ত্রী।
প্রত্যক্ষদর্শী ও কুমিরা হাইওয়ে থানা পুলিশ সূত্র জানায়, নিহত শাহীন বেগমের স্বামী মিরসরাই উপজেলার বড় দারোগাহাট এলাকার একটি ইট ভাটায় কাজ করেন। কাজের সূত্রে শাহীন আক্তার স্বপরিবার একটি ভাড়া করে বসবাস করেন। মঙ্গলবার সকালে পারিবারিক কাজে বের হয়ে সড়ক পারাপারের সময় দ্রুতগতির একটি কাভার্ডভ্যান শাহীন বেগমকে চাপা দিলে সড়কে থেঁতলে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এ সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে কাভার্ডভ্যানটিও সড়কের বাইরে কৃষি জমিতে ছিটকে পড়ে। খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শাহীন বেগমের লাশ উদ্ধার করে কুমিরা হাইওয়ে থানা পুলিশের সদস্যরা।
কুমিরা হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাকির রব্বানী নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে বড় দারোগাহাট বাজারের উত্তর পাশে মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে সড়ক পারাপারের সময় কাভার্ডভ্যানের চাপায় এক নারীর মৃত্যুর খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তার লাশ উদ্ধার করেছি আমরা। কাভার্ডভ্যানের চাপায় ওই নারীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষ করে নিহত নারীর লাশ তার স্বজনদের বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর কাভার্ডভ্যানের চালক ও তার সহকারী পলাতক রয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত গাড়িটি জব্দ করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।
এআই