পুতিনকে ‘বন্ধু’ উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানালেন মোদি

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের এক পোস্টে এ ধন্যবাদ জানান তিনি। তাতে ইউক্রেন যুদ্ধ এবং দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রসঙ্গও উঠে আসে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) মধ্যরাতে দেওয়া পোস্টে নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, ‘আমার বন্ধু, প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ধন্যবাদ; তার ফোনকলের জন্য এবং আলাস্কাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক সাক্ষাতের অন্তর্দৃষ্টি আমাকে জানানোর জন্য। ভারত ক্রমাগত ইউক্রেন দ্বন্দ্বের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে এবং এ ব্যাপারে সব প্রচেষ্টা সমর্থন করেছে। আমি আসন্ন দিনগুলোতে আমাদের অব্যাহত পারস্পরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।’
এর আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। সোমবার সন্ধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি টেলিফোনালাপে ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রয়োজন এবং ভারত এ ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন দিতে প্রস্তুত। পাশাপাশি মোদি ও পুতিন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নানা বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। দুই নেতা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।
১০ দিন আগেও পুতিন ও মোদির মধ্যে ফোনালাপ হয়েছিল। সে সময় বৈশ্বিক বাণিজ্য অনিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা হয়, বিশেষত ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্ক আরোপের প্রেক্ষাপটে।
