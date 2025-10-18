মাদারীপুরে এইচএসসিতে শ্রেষ্ঠ অর্পা ও অহনা

চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় মাদারীপুর জেলার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে মালিহা তাবাসসুম (অর্পা) এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে অহনা মন্ডল।
গত বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড একযোগে ফল প্রকাশ করেছে।
এই পরীক্ষায় মালিহা তাবাসসুম (অর্পা) মাদারীপুর সরকারি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন A+ পেয়েছে। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ১১৯০। তিনি মাদারীপুর পৌরসভা নিবাসী মো. মোকলেছুর রহমান ও মোছাঃ লুবনা চৌধুরীর সন্তান।
একই জেলায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে “অহনা মন্ডল।” তিনি শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, শশিকর কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন A+ অর্জন করেছেন। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ১১৬৯। অহনা মন্ডল শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক বাবু অঞ্জন মন্ডল ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীমতী রেভা জয়ধর দম্পতির সন্তান।
রেজাল্টের বিষয়ে ওই ২ শিক্ষার্থী অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চাই।'
এছাড়া উভয় শিক্ষার্থীর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়েছেন। উভয় শিক্ষার্থীর ইংরেজি শিক্ষক অধ্যাপক আষাদ স্যার তাদের দুজনের জন্য গৌরবান্বিত এবং তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।
এইচএ