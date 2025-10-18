এইমাত্র
  • ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে নির্বাচনের তফসিল: সিইসি
  • বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ড: আগুন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে রোবট
  • আগুন লাগার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন না সারজিস
  • ‘শাহজালাল বিমানবন্দরের আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে’
  • আবারও ৫০ ওভার খেলতে ব্যর্থ বাংলাদেশ
  • রাগের মাথায় ডিভোর্সের কথা বলেছিলাম: মাহিয়া মাহি
  • ‘আমরা ইমার্জেন্সি হ্যান্ডেল করছি, সহযোগিতা করুন’
  • বিমানবন্দরের আগুন নিয়ন্ত্রণে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী
  • গাজায় সায়েদ আল-হাশিম মসজিদ পুনরায় খুলেছে
  • ফুটবলে আসছে বেগুনি ও নীল কার্ড
    • আজ শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    পাকিস্তানের হামলার পর রশিদরা বললেন ‘অমানবিক ও নিষ্ঠুর’

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:২৫ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:২৫ পিএম

    পাকিস্তানের হামলার পর রশিদরা বললেন ‘অমানবিক ও নিষ্ঠুর’

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:২৫ পিএম

    আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের আরগুন জেলায় বিমান হামলায় তিন স্থানীয় ক্রিকেটার নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রশিদ খান। আফগান টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক এই হামলাকে ‘অমানবিক ও নিষ্ঠুর’ বলে উল্লেখ করেছেন।

    কবির, সিবঘাতুল্লাহ ও হারুন নামে তিন ক্রিকেটারের মৃত্যুতে পাকিস্তানকে দায়ী করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)।

    সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটারে) দেওয়া বিবৃতিতে এসিবি বলে, ‘আমরা আরগুন জেলার সাহসী ক্রিকেটারদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে তারা প্রাণ হারিয়েছেন, যা কাপুরুষোচিত ও নিন্দনীয়।’

    এই ঘটনার পর আগামী মাসে পাকিস্তানে নির্ধারিত ত্রিদেশীয় সিরিজে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসিবি।

    ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর রশিদ খান তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘আমাদের দেশে বিমান হামলায় নারী, শিশু ও তরুণ ক্রিকেটারসহ সাধারণ মানুষের প্রাণহানিতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। যারা একদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখছিল, তারা আজ আমাদের মাঝে নেই।’

    তিনি আরও যোগ করেন, ‘নিরীহ মানুষের বসতিতে হামলা চালানো সম্পূর্ণ অনৈতিক ও বর্বরতা। এ ধরনের আক্রমণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের স্পষ্ট উদাহরণ এবং এর কোনো ন্যায্যতা নেই।’

    রশিদ এসিবির সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করে বলেন, ‘জাতীয় মর্যাদা ও জনগণের পাশে দাঁড়ানোই এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

    ফাস্ট বোলার ফজলহক ফারুকি ফেসবুকে লিখেছেন, ‘নিরীহ মানুষ ও ঘরোয়া ক্রিকেটারদের ওপর এমন নৃশংস হামলা কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নয়।’

    অন্যদিকে, সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ নবী বলেন, ‘আরগুনের ক্রিকেটারদের ওপর হামলার খবর হৃদয় ভেঙে দিয়েছে। এই ঘটনা শুধু একটি জেলার নয়, গোটা আফগান ক্রিকেট সম্প্রদায়ের জন্য গভীর শোকের।’

    উল্লেখ্য, আগামী ১৭ থেকে ২৯ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের অংশগ্রহণে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে এ ঘটনায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এখনো কোনো মন্তব্য জানায়নি।

    আরডি

    ট্যাগ :

    রশিদ খান পাকিস্তান আফগানিস্তান হামলা ক্রিকেটার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…