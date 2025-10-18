মারা গেলেন প্রথম এভারেস্ট অভিযানের শেষ জীবিত সদস্য

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পর্বত মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় প্রথমবার পৌঁছানো পর্বতারোহী দলের শেষ জীবিত সদস্য কাঞ্ছা শেরপা মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) নেপালের কাঠমান্ডু জেলার কাপানে নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।
কাঞ্ছা শেরপা ১৯৫৩ সালে তেনজিং নোরগে ও স্যার এডমন্ড হিলারিকে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছিলেন। নেপাল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন কাঞ্ছা শেরপাকে একজন ‘ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব’ হিসেবে অভিহিত করেছে।
