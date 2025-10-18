এইমাত্র
  • ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে নির্বাচনের তফসিল: সিইসি
  • বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ড: আগুন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে রোবট
  • আগুন লাগার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন না সারজিস
  • ‘শাহজালাল বিমানবন্দরের আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে’
  • আবারও ৫০ ওভার খেলতে ব্যর্থ বাংলাদেশ
  • রাগের মাথায় ডিভোর্সের কথা বলেছিলাম: মাহিয়া মাহি
  • ‘আমরা ইমার্জেন্সি হ্যান্ডেল করছি, সহযোগিতা করুন’
  • বিমানবন্দরের আগুন নিয়ন্ত্রণে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী
  • গাজায় সায়েদ আল-হাশিম মসজিদ পুনরায় খুলেছে
  • ফুটবলে আসছে বেগুনি ও নীল কার্ড
    • আজ শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    মারা গেলেন প্রথম এভারেস্ট অভিযানের শেষ জীবিত সদস্য

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৯ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৯ পিএম

    মারা গেলেন প্রথম এভারেস্ট অভিযানের শেষ জীবিত সদস্য

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৯ পিএম

    বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পর্বত মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় প্রথমবার পৌঁছানো পর্বতারোহী দলের শেষ জীবিত সদস্য কাঞ্ছা শেরপা মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) নেপালের কাঠমান্ডু জেলার কাপানে নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।

    কাঞ্ছা শেরপা ১৯৫৩ সালে তেনজিং নোরগে ও স্যার এডমন্ড হিলারিকে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছিলেন। নেপাল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন কাঞ্ছা শেরপাকে একজন ‘ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব’ হিসেবে অভিহিত করেছে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    এভারেস্ট পর্বতারোহী শেরপা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…