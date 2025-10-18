এইমাত্র
    আজ শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫
    হতাশ করলো উদ্বোধনী জুটি, ধাক্কা সামাল দিচ্ছেন শান্ত-হৃদয়

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৪০ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৪০ পিএম

    ওয়ানডে ক্রিকেটে টানা ব্যর্থতার ধারা কাটানোর লক্ষ্যে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ দল। সাম্প্রতিক ১২টি ওয়ানডের মধ্যে ১১টিতে হারের পর এবং আফগানিস্তানের কাছে পরপর তিনটি সিরিজ হারের পর এই সিরিজ টাইগারদের জন্য নিজেদের ঘুরে দাঁড়ানোর বড় সুযোগ। তবে শুরুতেই ব্যাট হাতে চরম বিপর্যয়ে পড়ে গেছে স্বাগতিকরা।

    মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ক্যারিবীয় অধিনায়ক শাই হোপ। ফলে প্রথমে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ। কিন্তু ইনিংসের শুরুতেই দুই ওপেনারকে হারিয়ে বড় ধাক্কা খায় দলটি।

    দীর্ঘ বিরতির পর ওয়ানডে দলে ফেরা সৌম্য সরকার ওপেনিংয়ে সঙ্গী পান সাইফ হাসানকে। কিন্তু এই জুটি মাত্র ৮ রানে ভেঙে যায়। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বলেই রোমারিও শেফার্ডের ডেলিভারিতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন সাইফ হাসান। তিনি ৬ বল খেলে ৩ রান করেন।

    এরপর পরের ওভারেই ফের আঘাত হানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তৃতীয় ওভারের প্রথম বলেই ক্যাচ তুলে দিয়ে ফিরে যান সৌম্য সরকার। তিনি একটি চার মেরে শুরুটা ভালো করলেও টিকতে পারেননি বেশিক্ষণ। ৬ বল খেলে করেন ৪ রান করে সাজঘরে ফেরেন সৌম্য।

    দুই ওপেনার দ্রুত ফিরে যাওয়ার পর উইকেটে নেমে ইনিংস টেনে নেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও তৌহিদ হৃদয়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৬ ওভার শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ছিল ২ উইকেট হারিয়ে ৪৯ রান।

