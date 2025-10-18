অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই সংগ্রহ করা যাবে জমজমের পানি

সৌদি আরবের নাগরিক ও প্রবাসীরা এখন থেকে যত খুশি বোতল জমজম পানি অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন। হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের নুসুক অ্যাপের নতুন সেবার মাধ্যমে এই সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।
হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী ড. তৌফিক আল-রাবিয়াহ আনুষ্ঠানিকভাবে এই সেবার উদ্বোধন করেছেন। তিনি জানান, দেশের বাসিন্দাদের জন্য এখন নুসুক অ্যাপের মাধ্যমেই যত ইচ্ছা বোতলজাত জমজম পানি অর্ডার করা যাবে।
এই পানিকে মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী বরকতময় হিসেবে গণ্য করে থাকেন। নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে এখন ৩৩০ মিলিলিটার আকারের ছোট বোতল জমজম সরাসরি বাসায় পৌঁছে দেওয়া হবে, সৌদি আরবের যেকোনো প্রদেশেই হোক না কেন।
আগে জমজম পানি সাধারণত বড় কনটেইনারে বিক্রি হতো, যা বহন করা কিছুটা কষ্টকর ছিল। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানায়, ছোট বোতল চালুর ফলে এখন এই পবিত্র পানি সহজেই বহন ও ব্যবহার করা যাবে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নুসুক অ্যাপটিকে আধুনিক ও সমন্বিত ধর্মীয় সেবাপোর্টাল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে এখন ওমরাহ ভিসা ইস্যু, হোটেল বুকিং, ধর্মীয় গাইডলাইন ও অন্যান্য সেবা পাওয়া যায়।
নতুন এই সংযোজনের ফলে পবিত্র জমজম পানিও যুক্ত হলো সেই ডিজিটাল যাত্রায়, যা সৌদি আরবে বসবাসরত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এক অনন্য সুবিধা বয়ে আনবে।
