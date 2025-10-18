এইমাত্র
  • ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে নির্বাচনের তফসিল: সিইসি
  • বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ড: আগুন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে রোবট
  • আগুন লাগার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন না সারজিস
  • ‘শাহজালাল বিমানবন্দরের আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে’
  • আবারও ৫০ ওভার খেলতে ব্যর্থ বাংলাদেশ
  • রাগের মাথায় ডিভোর্সের কথা বলেছিলাম: মাহিয়া মাহি
  • ‘আমরা ইমার্জেন্সি হ্যান্ডেল করছি, সহযোগিতা করুন’
  • বিমানবন্দরের আগুন নিয়ন্ত্রণে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী
  • গাজায় সায়েদ আল-হাশিম মসজিদ পুনরায় খুলেছে
  • ফুটবলে আসছে বেগুনি ও নীল কার্ড
    • আজ শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নান্দাইলে পেঁপে চাষ করে লাভবান দুলাল মিয়া

    আমিনুল হক বুলবুল, নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৫৮ পিএম
    আমিনুল হক বুলবুল, নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৫৮ পিএম

    নান্দাইলে পেঁপে চাষ করে লাভবান দুলাল মিয়া

    আমিনুল হক বুলবুল, নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৫৮ পিএম

    ময়মনসিংহের নান্দাইলে শখের বসে পরীক্ষামূলকভাবে পেঁপে চাষ করে লাভবান হয়েছেন কৃষক দুলাল মিয়া। ১৫ শতক জমিতে পেঁপে চাষ করে তিনি সফলতা পেয়েছেন। এ পর্যন্ত তিনি ৬০ হাজার টাকার পেঁপে বিক্রি করেছেন।

    কৃষক দুলাল মিয়ার বাড়ি উপজেলার বীরবেতাগৈর ইউনিয়নের বীরকামট খালী গ্রামে। তিনি মৃত আজিম উদ্দিনের ছেলে।

    সরেজমিন দুলাল মিয়ার পেঁপে খেতে গিয়ে দেখা যায়, তার বাগানের সারিবদ্ধ গাছে ঝুলছে ছোট-বড় সবুজ রঙের অসংখ্য পেঁপে। আকর্ষণীয় এসব পেঁপে ‘টপলেডি’ নামে পরিচিত। এ পেঁপে শুধু বাগানের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করেনি, সবুজে মোড়ানো পেঁপেতে স্বপ্ন দেখছেন দুলাল মিয়া।

    কৃষক দুলাল মিয়া জানান, শখের বসে পরীক্ষামূলকভাবে ১৫ শতক জমিতে উন্নত ফলনশীল টপলেডি পেঁপের চারা রোপণ করেছেন। ঢাকার গাজীপুর থেকে ২৪০টি পেঁপের চারা ১১ হাজার টাকা দিয়ে কিনে আনেন।

    গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত পেঁপেতে ভরে গেছে গাছগুলো। পেঁপে ধরার দৃশ্য দেখে তিনি নিজেও অবাক হয়েছেন। ভালো ফলনে তিনি বেজায় খুশি। প্রতিটি পেঁপের আকৃতি হয়েছে অনেক বড়।

    কৃষক দুলাল মিয়া বলেন, শখের বসে আমি প্রথমবার পেঁপে চাষ করেছি। এতে আমি সফলও হয়েছি। আমার বাগানে প্রচুর পেঁপে এসেছে। সম্পূর্ণ বাগানটি আমি স্থানীয় পাইকারের কাছে ৬০ হাজার টাকা বিক্রি করে দিয়েছি। এতে আমি লাভবান।

    নান্দাইল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ নাঈমা সুলতানা বলেন, অন্য ফসলের তুলনায় পেঁপে চাষে খরচও তুলনামূলক কম। এজন্য এলাকার অনেক কৃষক পেঁপে বাগান করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। কৃষক দুলাল মিয়া পেঁপে চাষ করে লাভবান হয়েছেন। উপসহকারী কৃষিকর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ে পেঁপে চাষে সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছেন।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    নান্দাইল পেঁপে চাষ লাভবান

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…