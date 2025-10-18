মেঘনায় পানিতে ডুবে তিন বছরের শিশুর মৃত্যু

কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় পুকুরে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার জলারপাড় নয়াগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ঘটনায় মৃত আরাফাত (সাড়ে ৩) প্রবাসী আরিফুল ইসলামের ছেলে ও স্থানীয় হাবিব মেম্বারের নাতি।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সকালে বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে খেলছিল আরাফাত। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত সে পুকুরে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর শিশুটি পানি খেয়ে ভেসে উঠলে পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান। পরে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
চিকিৎসক জানান, শিশুদের খেলার সময় অভিভাবকদের একটু অসাবধানতাই বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে পরিবারগুলোকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
শিশুটির অকাল মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক। প্রতিবেশীরাও ঘটনাটি জানার পর শিশুটির বাড়িতে ভিড় করেন। স্বজনদের কান্নায় পুরো গ্রামজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
আরডি